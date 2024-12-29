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«Я всегда с вами»: Волочкова рассказала, чего желает россиянам в 2025 году

Волочкова пожелала россиянам в 2025 году искренних и добрых людей вокруг
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» пожелала россиянам в грядущем 2025 году добрых и искренних людей вокруг, а также исполнения желаний и счастья.

«Я хочу пожелать россиянам в новом году прекрасного настроения, радости, умения проводить время так, чтобы оно приносило пользу душе и сердцу. Я хочу пожелать, чтобы нас всех окружали добрые люди, настоящие, искренние и светлые — такие, которые будут рядом с нами в тот миг, когда это поистине нужно. Хочется исполнения желаний пожелать всем. В моем лице, я хочу, чтобы вы все знали, у вас есть настоящий друг. Я готова светить своим творчеством всегда, что я буду делать и в новом году тоже. Всем-всем желаю большого человеческого счастья. Знайте, что я всегда с вами», — сказала она.

До этого бывший крымский прокурор Наталья Поклонская в Telegram-канале поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала им сил в «сложный период» окончания 2024 года.

Ранее Поклонская поздравила россиян с Йолем.

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