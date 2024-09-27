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Омич гнал самогон у себя в квартире и устроил взрыв в доме

В Омске в квартире произошел взрыв

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Прокуратура Омской области

В жилом доме Омска произошел хлопок. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в квартире здания на проспекте Мира. По предварительной информации, 61-летний мужчина неправильно использовал самогонный аппарат. В результате предмет взорвался.

«Мужчина попытался самостоятельно ликвидировать последствия, но получил ожоги рук и был доставлен в больницу», – поделились в ведомстве.

В каком состоянии сейчас находится пострадавший, не сообщается. После хлопка в квартире выбило окна и двери, внутренняя перегородка сместилась. На кадрах с места инцидента заметно, что стена треснула по краям и в центре.

Сейчас правоохранители проводят процессуальную проверку по факту произошедшего. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, после хлопка людей эвакуировали из дома, вскоре они вернулись в свои квартиры. Обрушение из-за взрыва зданию не грозит.

Ранее житель Казани гнал самогон и устроил взрыв в квартире.

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