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Разбившийся в Южной Корее самолет подал сигнал тревоги перед крушением

Разбившийся в Южной Корее самолет подал сигнал после предупреждения о птицах

Экипаж разбившегося в Южной Корее самолета подавал сигнал тревоги через минуту после предупреждения об опасности столкновения с птицами. Об этом сообщила газета «Чунан ильбо» со ссылкой на южнокорейские власти.

По данным газеты, через две минуты после поступившего сигнала произошла катастрофа.

Летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан в 3:07 мск.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два поданных Таиланда. Россиян в салоне лайнера не было. По предварительным данным, выжили только три человека, которые находились в хвосте лайнера во время ЧП.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Крушение в Муане — первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего лоукостера страны Jeju Air, а разбившееся воздушное судно 15 лет летало без инцидентов.

Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами. В спасательной операции задействованы около 180 военных, пожарные машины и машины скорой помощи.

Ранее в Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о ВПП.

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Крушение Boeing в Южной Корее
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