В Саратове неизвестный поджег машину возле жилого дома

В Саратове неизвестный поджег машину, припаркованную возле многоквартирного дома. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Саратов 24».

Все случилось возле дома на улице Одесской в Ленинском районе. Камера домофона зафиксировала громкий взрыв, яркую вспышку, после которой мимо пронесся мужчина, бросивший горящий предмет. Улицу заволокло дымом.

Подробности происшествия уточняются.

Накануне в Кингисеппском районе Ленобласти работник производственной базы остался недоволен зарплатой и устроил поджог. Начальник производственной базы в деревне Новопятницкое сообщил, что в ночь на 28 декабря неизвестный поджег принадлежащее фирме модульное здание.

Огонь уничтожил фасад постройки, на месте происшествия была обнаружена пустая бутылка из-под средства для розжига. Ущерб компания оценила в 329 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать спустя несколько часов.

Ранее петербуржца осудили на восемь лет за подготовку поджога военкомата.