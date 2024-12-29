Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове неизвестный поджег машину возле жилого дома

В Саратове неизвестный устроил поджог машины возле многоквартирного дома

В Саратове неизвестный поджег машину, припаркованную возле многоквартирного дома. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Саратов 24».

Все случилось возле дома на улице Одесской в Ленинском районе. Камера домофона зафиксировала громкий взрыв, яркую вспышку, после которой мимо пронесся мужчина, бросивший горящий предмет. Улицу заволокло дымом.

Подробности происшествия уточняются.

Накануне в Кингисеппском районе Ленобласти работник производственной базы остался недоволен зарплатой и устроил поджог. Начальник производственной базы в деревне Новопятницкое сообщил, что в ночь на 28 декабря неизвестный поджег принадлежащее фирме модульное здание.

Огонь уничтожил фасад постройки, на месте происшествия была обнаружена пустая бутылка из-под средства для розжига. Ущерб компания оценила в 329 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать спустя несколько часов.

Ранее петербуржца осудили на восемь лет за подготовку поджога военкомата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами