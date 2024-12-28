Петербуржца осудили на восемь лет за подготовку поджога военкомата

Первый Западный окружной военный суд отправил на восемь лет в колонию мужчину, который вступил в террористическую организацию и попытался поджечь военкомат. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В судебных материалах говорится, что несовершеннолетний на момент совершения преступлений с июня по сентябрь 2023 года стал знакомиться с вооруженной и идеологической деятельностью террористической организации Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и стал сознательно разделять идеологию организации.

18-летний мужчина расклеивал на стенах и столбах листовки, в которых говорилось плохо о властях России. 4 марта он, создав канал, предложил пользователям сливать интересную информацию о работе сотрудников правоохранительных органов для дальнейшей пересылки этих данных украинским спецслужбам. В тот же день он распечатал листовку с флагом Украины, в тексте которой сообщалось о скором теракте. Распечатку он повесил на здании администрации и на рынке в Санкт-Петербурге.

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