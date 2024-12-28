Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржца осудили на восемь лет за подготовку поджога военкомата

В Петербурге россиянин получил восемь лет за подготовку поджога военкомата
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Первый Западный окружной военный суд отправил на восемь лет в колонию мужчину, который вступил в террористическую организацию и попытался поджечь военкомат. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В судебных материалах говорится, что несовершеннолетний на момент совершения преступлений с июня по сентябрь 2023 года стал знакомиться с вооруженной и идеологической деятельностью террористической организации Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и стал сознательно разделять идеологию организации.

18-летний мужчина расклеивал на стенах и столбах листовки, в которых говорилось плохо о властях России. 4 марта он, создав канал, предложил пользователям сливать интересную информацию о работе сотрудников правоохранительных органов для дальнейшей пересылки этих данных украинским спецслужбам. В тот же день он распечатал листовку с флагом Украины, в тексте которой сообщалось о скором теракте. Распечатку он повесил на здании администрации и на рынке в Санкт-Петербурге.

Ранее в России решили расширить понятие госизмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами