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Глава Чувашии предупредил о поставке опасной пиротехники по заказу спецслужб Украины

Глава Чувашии Николаев предупредил жителей о ввозе опасной пиротехники
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Sergey Petrov/Globa Look Press

В Чувашии жителей предостерегли от покупки пиротехники, поскольку в ней может оказаться опасный фальсификат, присланный по заказу украинских спецслужб. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«От наших силовых органов поступает тревожная информация. Участились случаи завоза к новогодним праздникам фальсификата пиротехнических изделий», — заявил он.

По словам Николаева, фейерверки могут содержать в себе взрывоопасные или детонирующие вещества. Глава Чувашии призвал жителей воздержаться от покупки салютов и подумать о своих близких. Он подчеркнул, что «громкое празднование» в период проведения спецоперации может быть неуместно и осложнит работу силовых структур.

До этого сообщалось, что в России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров (МФЦ). По данным журналистов, за последние двое суток в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.

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