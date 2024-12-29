В Херсоне заявили о повреждении инфраструктурных объектов

Объекты инфраструктуры в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

«Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры», — уточнил чиновник.

28 декабря издание «Страна.ua» сообщило о повреждении двух тепловых электростанций (ТЭС), одной гидроэлектростанции (ГЭС) и ряда ключевых электрических подстанций на территории Украины. По информации журналистов, инфраструктурные объекты получили урон в результате взрывов 25 декабря.

Ущерб был нанесен Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС и Кременчугской ГЭС. Более того, повреждения зафиксировали на нескольких электрических подстанциях в западных регионах.

До этого глава назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что в ночь на 28 декабря на подконтрольной украинским властям территории региона произошли не менее 397 взрывов. В том числе их зафиксировали в 12 населенных пунктах.

Ранее на Украине рассказали, сколько огневых групп отвечают за защиту критической инфраструктуры страны.