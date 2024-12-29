В Казахстане прошло экспертное совещание по поводу крушения самолета в Актау

В Казахстане прошло совещание с участием 17 международных экспертов по поводу крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» под Актау. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта по республике.

«Целью работы комиссии по расследованию Министерства транспорта РК является установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, совещание проходило под председательством министра транспорта Марата Карабаева. Он добавил, что переговоры проводились между 17 международными экспертами. В ходе заседания комиссия определила план работы и посетила место инцидента в полном составе. Кроме того, специалисты в скором времени осмотрят ангар для сбора деталей самолета.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.