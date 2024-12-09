Американец до крови искусал возлюбленную в ответ на ее обвинение в измене

В США мужчина подрался с возлюбленной в машине и искусал ее до крови, пишет Forest Park Review.

Как сообщается, 1 декабря в полицию штата Иллинойс поступил вызов с парковки в пригороде Чикаго, Форест-парке. Звонивший поставил телефон на громкую связь, и оператор услышал крики двух человек. На место были отправлены полицейские, которые увидели в указанном месте автомобиль, где сидела занятая выяснением отношений пара. Мужчина выдергивал накладные косички из волос женщины, при этом на руках у пострадавшей были видны кровь и следы от зубов.

Офицеры вмешались в происходящее и выяснили, что нападавший и жертва живут вместе, но перед началом бытовой ссоры американка обвинила партнера в измене. В ответ на это мужчина, торопившийся по делам, предложил высадить партнершу у метро и продолжить беседу потом. Но женщина отказалась, и он напал на нее. Злоумышленника арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Ранее россиянка ранила ножом возлюбленного, который захотел разорвать отношения.