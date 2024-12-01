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В Петербурге пьяный последовал за юношей в туалет ТЦ и покусал его за ноги

РЕН ТВ: пьяный мужчина покусал юношу в туалете ТЦ Петербурга

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redart14/Shutterstock/FOTODOM

В торговом центре Санкт-Петербурга пьяный мужчина напал на молодого человека, когда тот зашел в туалет, передает РЕН ТВ.

Источник телеканала рассказал, что между ними началась потасовка, в ходе которой юноша брызнул в лицо злоумышленнику перцовым баллончиком, а затем вытащил его в холл. Вместо того чтобы успокоиться, нападавший, лежа на полу, начал кусать молодого человека за ноги.

По данным РЕН ТВ, пьяный мужчина атаковал еще нескольких посетителей ТЦ и сотрудника. На него написали заявления четыре человека, полиция проводит проверку.

В начале месяца в Петербурге неизвестная женщина напала на 20-летнюю девушку в пункте выдачи заказов. По информации 78.ru, инцидент произошел в пункте выдачи заказов, расположенном на Земледельческом проспекте. Неизвестная женщина укусила находившуюся там девушку за руку. После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее ссадину на левой кисти.

Ранее вооруженный косой россиянин избил жену и искусал полицейского.

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