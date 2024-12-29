В Армении случилась массовая авария из-за гололеда и тумана, есть пострадавшие

Более сотни автомобилей столкнулись из-за гололеда в Араратской области Армении. Об этом сообщает портал криминальной хроники Shamshyan.

По словам очевидцев, в результате инцидента два человека пострадали. Еще один водитель не выжил после столкновения.

Из-за случившегося на дороге образовалась пробка. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Фотокорреспондент портала сообщил, что дорога была «туманной и гололедистой», но дорожные службы ничего не делали. После ДТП более 20 водителей автомобилей решили не дожидаться сотрудников местной ГАИ и покинули место происшествия.

До этого на трассе Барнаул – Бийск в Алтайском крае случилось массовое ДТП с 29 машинами. При подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva стукнул впереди идущий автомобиль, последующие водители также не учли дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами. Ситуация усугубляется неблагоприятными погодными условиями. ДТП произошло прямо перед тем, как трассу Барнаул – Бийск закрыли для всех транспортных средств.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением Volkswagen с грузовиком в Татарстане.