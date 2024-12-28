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Число участников аварии под Бийском выросло до 29

Число столкнувшихся в Алтайском крае автомобилей выросло до 29
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Телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

Количество автомобилей, участвовавших в ДТП под Бийском в Алтайском крае, увеличилось с 9 до 29. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона, передает РИА Новости.

«Количество автомобилей, которым причинен материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29», - указали в ведомстве.

Инцидент произошел 28 декабря на трассе «Барнаул-Бийск». При подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva стукнул впереди идущий автомобиль, последующие водители также не учли дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами. Ситуация усугубляется неблагоприятными погодными условиями. ДТП произошло прямо перед тем, как трассу «Барнаул-Бийск» закрыли для всех транспортных средств.

До этого во Владивостоке в районе кольца Инструментального завода два водителя устроили драку на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся, но одному из водителей начинает мешать куртка, поэтому он ее снимает.

Ранее была названа причина крупного ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве.

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