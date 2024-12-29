На видео попали последние секунды перед столкновением Volkswagen с грузовиком в Татарстане

В Татарстане на видео попало лобовое столкновение грузовика и Volkswagen

В Татарстане 28 декабря водитель Volkswagen наехал на бетонное ограждение и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Татарстана».

«В Актанышском районе водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на бетонное ограждение, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

На видео, которое запечатлел видеорегистратор грузовика, видно, как Volkswagen выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовой автомобиль. При этом на кадрах с видеорегистратора легковой машины показано, что на дороге установлено бетонное ограждение, на которое автомобиль Volkswagen наезжает перед столкновением.

Уточняется, что водитель легковой машины и три его пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее на Алтае в массовое ДТП попали 27 автомобилей.