Исполняющий обязанности президента Южной Кореи прибыл на место крушения самолета

Newspim: и. о. президента Южной Кореи прибыл на место авиакатастрофы

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок прибыл на место крушения самолета в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает агентство Newspim.

До этого Telegram-канал Shot опубликовал видео попадания птицы в двигатель разбившегося самолета Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан.

29 декабря пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, потерпел крушение в международном аэропорту Муан в Южной Корее. По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившегося на борту человека. Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

Ранее в сети появилось видео того, как в двигатель разбившегося Boeing 737 попала птица.