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Москвичам пообещали тепло и гололедицу 29 декабря

Гидрометцентр: облачность и гололедица ожидаются в Москве 29 декабря
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Облачная погода, небольшие осадки и гололедица прогнозируются в Москве в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег). Гололедица», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, днем в столице будет от 0 до +2°С, в ночные часы — без изменений. Ветер прогнозируется юго-западный от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от -3°С до +2°С. В ночь на понедельник ожидается от -2°С до +3°С.

В Московском регионе также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, он будет действовать до 23:00 7 января.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на этом фоне сообщал, что до 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, затем будет небольшое похолодание. А морозы, по словам эксперта погоды, придут в столицу и область после 5 января.

Ранее синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

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