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Врач озвучил причину диареи в новогодние праздники

Врач Парамонов: причина диареи связана с кишечной инфекцией
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Многие люди в дни долгих новогодних праздников начинают страдать от проблем с пищеварением в виде диареи или запоров. Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, с чем может быть связаны эти проблемы, передает газета «ВЗГЛЯД».

«Традиция новогоднего стола давняя, и блюда на нем в большинстве случаев примерно одинаковые. Считается, что всего этого должно быть много, иначе какой праздник. Однако стоит попробовать посмотреть на все эти яства критически и понять, что может навредить здоровью и что лучше не сочетать», — рассказал эксперт.

По словам врача, тяжесть в желудке может быть связана с задержкой пищи. В случае, если проблема острая, то можно принять препараты с ферментами, они могут быть легкой помощью для желудка, если были выпиты до приема пищи.

Также Парамонов рассказал, что диарею обычно списывают на несварение, однако чаще всего причиной проблем является кишечная инфекция из-за употребления несвежих блюд.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что в стремлении «попробовать все и сразу» на новогоднем столе, человек может забыть о мерах предосторожности и почувствовать дискомфорт на следующее утро. Причиной неважного самочувствия, по словам эксперта, могут быть как обычное переедание, так и полноценное пищевое отравление.

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