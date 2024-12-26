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Врач раскрыла, кому нельзя пить шампанское

Врач Сережина: людям с заболеваниями ЖКТ следует воздержаться от шампанского
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Shutterstock

Шампанское остается самым популярным новогодним напитком в России, однако некоторым людям следует воздержаться от игристого. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«В первую очередь это дети, беременные и кормящие женщины. Также напиток противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, дуоденит или панкреатит, поскольку газированный алкоголь может усугубить воспаление и вызвать дискомфорт», — рассказала врач.

Что касается закусок, специалист посоветовала сочетать шампанское с легкими блюдами — фруктами, сырами и морепродуктами. По ее словам, эти лакомства не только подчеркнут вкус напитка, но и минимизируют нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

До этого стоматолог Виктория Радько перечислила новогодние напитки, которые особенно вредны для зубов.

Негативное воздействие на зубную эмаль, по ее словам, оказывают шампанское, глинтвейн, фруктовые коктейли и ликеры, так как они содержат сахар и кислоты.

С особой осторожностью врач рекомендует употреблять кофейные ликеры, поскольку они наносят двойной вред зубам: кофе окрашивает эмаль, а сахар и алкоголь снижают защитные функции слизистых рта. Следует ограничиться небольшой дозой напитка — не более 150 мл.

Ранее врач назвал более эффективные альтернативы рассолу при похмелье.

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