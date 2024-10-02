В Роструде назвали число обнаруженных нелегальных работников в РФ

В России в первом полугодии 2024 года обнаружены 368 тысяч нелегально занятых работников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Роструд.

Согласно материалу издания, несмотря на меры властей по борьбе с неформальной занятостью, цифры остаются сопоставимыми с теми, что были в прошлом году. Так, число нелегально занятых работников в России незначительно снизилось — с 373 тысяч человек в первом полугодии 2023 года до 368 тысяч за аналогичный период 2024-го.

Отмечается, что речь идет о таких нарушениях, как работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты полностью или частично «в конверте», а также неофициальная подработка. При этом неважно, неправильно ли были оформлены трудовые отношения с россиянами или с иностранцами.

Как отмечают «Известия», люди продолжают работать «в серую» из-за стремления получить больше денег «в конверте».

В августе пресс-служба Минтруда РФ сообщала о планах с 1 января 2025 года сформировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости. В ведомстве указали, что в планируемый список могут попасть компании, которые занимаются подменой трудовых отношений российских граждан гражданско-правовыми договорами. Также в него могут попасть те компании, которые занимаются уклонением от заключения официальных трудовых договоров с работниками.

Ранее в России поручили создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.