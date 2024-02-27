Россияне назвали самые простые способы увеличения дохода

Почти треть — 30% — россиян назвали подработку самым простым способом увеличения дохода. В топ-3 доступных способов повышения заработка вошли также переход на более высокооплачиваемую работу (16%) и сверхурочные задачи (13%). Такие данные следуют из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Женщины оказались более предприимчивыми. Помимо подработок, они чаще мужчин (18% против 14%) рассматривают смену работы или сферы деятельности, а также открытие собственного бизнеса (15%). Мужчины же не готовы к кардинальным переменам: для увеличения заработка 13% опрошенных мужчин согласились бы взять большую нагрузку на текущем месте работы, еще 12% отметили самым простым способом увеличения доходов — разговор с начальством.

Четверть респондентов подрабатывают, чтобы закрыть свои финансовые потребности. Почти каждый второй (45%) делает это более года, а 15% — последние 5-6 месяцев. Половина (48%) подрабатывающих респондентов занимается «халтурой» после основной работы и только 13% — прямо во время. При этом россияне не хотели бы, чтобы работодатель знал о подработке — 55% опрошенных не станут уведомлять начальство о своей дополнительной занятости.

Подработки приносят большинству опрошенных (49%) от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Треть опрошенных отмечают, что планируют оформить или уже легализовали этот доход. Необходимость оформления подработки вызвана желанием узаконить отношения с заказчиком (50%) и платить налоги (24%). Почти половина опрошенных (46%) выбирают самозанятость для оформления подработки.

Интересно, что для комфортной жизни трети (34%) опрошенных не хватает именно 20-40 тысяч рублей в месяц. Еще 19% отмечают, что им необходимо от 40 до 60 тысяч рублей, а 18% хотели бы получать каждый месяц на 100 тысяч рублей больше. При этом, 52% россиян ежемесячно задумываются об увольнении, из них: каждый третий сделает это, если найдет новую работу, а 23% ждут, когда им окончательно надоест компания и начальник.

Наименее доступными способами увеличения дохода россияне назвали экономию и сокращение расходов (8%), а также инвестирование (5%).

Ранее Владимир Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян.