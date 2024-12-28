В МИД РФ обеспокоились эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе

Москва выражает глубокую обеспокоенность в связи с увеличением напряженности на границе Пакистана и Афганистана и призывает все заинтересованные стороны к соблюдению сдержанности и ведению конструктивных переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий», — отметила Захарова, добавив, что РФ призывает стороны проявить сдержанность и сосредоточиться на конструктивном диалоге, направленном на мирное урегулирование всех возникших разногласий.

28 декабря военнослужащие Афганистана атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар по афганской армии. Отмечается, что военные Афганистана атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников». Также подчеркивается, что удары наносились по местам за пределами границы с Пакистаном.

Стало известно об ударе пакистанских войск по укрытиям террористов в Афганистане.