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ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва»

«Ростех» сообщил о поступлении в ВС РФ партии новейших колесных гаубиц «Мальва»

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Минобороны РФ

В Вооруженные силы (ВС) РФ поставили партию гаубиц «Мальва». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Ростех» поставил российским войскам партию новейших 152-миллиметоровых самоходных колесных гаубиц «Мальва», — уточнили в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что новое вооружение маневреннее артустановок на гусеничном ходу, но обладает большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы специализируются на поражении командных пунктов, артиллерийских и ракетных частей, систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно, что обеспечит быстроту действий морской пехоты. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, это реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и гаубицы «Мальва» на колесном шасси.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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