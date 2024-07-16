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Российское орудие «Мальва» выдержало попадание снаряда от HIMARS

«Ростех»: бронекабина «Мальвы» выдержала попадание ракеты GMLRS от РСЗО HIMARS

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Ростех

Бронекабина нового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва», которое было предоставлено участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, выдержала попадание снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Новейшая самоходная гаубица <...> «Мальва» выдержала попадание из HIMARS», — говорится в заявлении.

Публикация сопровождается фотографиями орудия, подвергшегося удару управляемого реактивного снаряда GMLRS. На кадрах видно, что поражающим элементам данного боеприпаса удалось пробить колеса машины. Тем не менее часть из них застряла в корпусе гаубицы или вовсе отскочила от ее остекления.

В государственной корпорации уточнили, что благодаря своей прочности бронекабина «Мальвы» защитила экипаж от осколков ракеты.

Из сообщения следует, что новое российское орудие предназначено для поражения командных пунктов и систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, САО подходит для нанесения ударов по оборонительным сооружениям и колоннам бронетехники. При этом боезапас этой гаубицы насчитывает как минимум 30 выстрелов, говорится в заявлении.

Ранее военные корреспонденты обнародовали видео, на котором запечатлена работа «Мальвы» в зоне СВО.

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