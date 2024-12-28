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Раскрыто, как в России продвигают тему «деколонизации» страны

Указ Путина: экстремисты обостряют нацвопрос, продвигая тему деколонизации РФ
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Shutterstock

Экстремистские организации предпринимают попытки обострить обстановку в России, используя национальный вопрос и продвигая тему «деколонизации» страны. Об этом говорится в новой стратегии противодействия экстремизму в РФ, опубликованной на официальном портале правовой информации.

Согласно стратегии, «экстремистские организации используют национальный (этнический) и религиозный факторы для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов», создающих угрозу территориальной целостности РФ.

«Стимулируют возникновение и обострение территориальных противоречий и конфликтов, направленных на отделение части территории Российской Федерации, распространяют идеи «деколонизации» России», — сказано в тексте.

Как отмечается в документе, для этого экстремисты «содействуют проникновению представителей деструктивных сил в органы государственной власти и местного самоуправления», где занимаются продвижением идей сепаратизма.

28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму.

Ранее Лавров высказался о планах Запада по «деколонизации» России.

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