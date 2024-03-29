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Лавров прокомментировал планы Запада по «деколонизации» России

Лавров: на Западе пишут сценарии деколонизации России, но мечтать не вредно

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Brendan McDermid/Reuters

Запад пишет много сценариев по деколонизации России Федерации, «но мечтать не вредно». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает издание «Известия».

«Там много сценариев деколонизации РФ. Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят», — заявил Лавров.

Также Сергей Лавров заявил, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.

Кроме того, министр сказал, что Российская Федерация и Белоруссия располагают возможностями для сотрудничества по расследованию теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

До этого МИД России заявил, что в соцсетях распространяется сгенерированное нейросетью видео с Сергеем Лавровым.

Ранее Лавров назвал страну, которая могла быть заинтересована в теракте в «Крокусе».

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