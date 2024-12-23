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НАТО начало давить на страны, не дотягивающие по тратам на военную оборону

Pais: НАТО начало давить на страны, не дотягивающие по тратам на армию до 2% ВВП
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Kacper Pempel/Reuters

НАТО начало давить на страны — члены альянса, не дотягивающие по тратам на оборону до 2% от ВВП. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

«Несколько источников... признают, что существует определенное давление, но отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя расходов только начинаются», — говорится в статье.

При этом собеседники издания отметили, что «идея 3% вообще не консолидирована».

По данным газеты, в настоящее время давление оказывается на восемь стран Североатлантического альянса, включая Испанию, которая с 1,28% от своего ВВП находится на последней позиции по инвестициям в оборону. Ее слегка опережают Словения, Люксембург и Бельгия. Королевство планирует достичь цели только в 2029 году.

20 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что команда будущего президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация потребует от НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП.

Позднее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слухами сообщения о том, что новая администрация США будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону до 5%.

Ранее в НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году.

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