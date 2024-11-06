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Потребительский экстремизм назвали новым инструментом против России

Потребительский экстремизм назвали угрозой строительному бизнесу России

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Украинские специалисты психологических манипуляций разработали технологию, направленную против крупных российских застройщиков. Об этом сообщает издание «Ленправда».

Технология предполагает отъем денег у компаний за допущенные недоделки в ходе строительства жилых домов. Так, с началом СВО российские суды начали получать иски на миллионы рублей от жильцов к застройщикам за недоделки в их квартирах. По мнению участников строительного рынка, это может угрожать всему строительному бизнесу России.

По данным Института развития строительной отрасли, с массовым предъявлением претензий и судебных исков со стороны профессиональных юристов сталкивались почти 70% опрошенных девелоперских компаний.

Застройщики сообщают, что большее число покупателей в новостройках выбирает именно денежную компенсацию, а не позволяют представителям строительных компаний устранить недочеты. Такое право выбора предоставлено федеральными законами «О защите прав потребителей» и «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

«По оценкам экспертов, 72,4% исков от дольщиков к застройщику обладают признаками «потребительского экстремизма» ­— когда, например, за недочеты при строительстве квартиры дольщики взыскивают сумму в три раза больше», — сообщает «Ленправда».

«Ассоциация профессионалов рынка недвижимости» (REPA) отмечает, что в 2022 году дольщиками было подано 219,6 тыс. исков. Суды удовлетворили исковые требования на сумму 102,4 млрд рублей. При этом исковых требований с признаками злоупотреблений было удовлетворено на сумму 67,6 млрд рублей. В свою очередь, в 2023 году дольщики подали 211,4 тыс. исков, а исковые требования были удовлетворены на сумму 128,1 млрд рублей. Исковых требований с признаками злоупотреблений было удовлетворено на сумму 93,5 млрд рублей.

Как уточняет издание, в росте числа исков строительные фирмы обвиняют юридические компании, так как нормы закона «О защите прав потребителей» предполагают, что доход юристов составляет до 50% от сумм штрафов, накладываемых судами на застройщиков, якобы нарушивших права дольщиков.

В «Ленправде» отметили, что в штатном расписании юридических фирм попадаются украинские фамилии. Как сообщает издание, 31% исков в 2024 году (2265) только к одному из застройщиков инициировал некто Могиленко с помощью ИП, оформленном на жену.

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