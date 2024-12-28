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На «Беркутах» испытают лазерную связь

На российских «Беркутах» испытают лазерную связь
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NASA

Экспериментальные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) под названием «Беркут-ВР» будут оснащены бортовыми терминалами для лазерной космической связи, что позволит реализовать дальнейшие испытания. Об этом информировала госкорпорация «Роскосмос».

В рамках направления «Лазер» в 2024 году были разработаны и успешно протестированы экспериментальные образцы как наземных, так и бортовых терминалов, которые обеспечивают высокоскоростную космическую лазерную связь. В дальнейшем планируется осуществить летные эксперименты с этими бортовыми терминалами в составе спутников «Беркут-ВР».

Запуск двух спутников «Беркут-ВР» и одного тестового радиолокационного аппарата «Беркут-РСА» запланирован на 2026-2027 годы. В долгосрочной перспективе предполагается увеличить количество аппаратов «Беркут-ВР» до 30 единиц, а «Беркут-РСА» — до 24 единиц.

До этого в РФ была успешно завершена серия испытаний лазерной межспутниковой связи, которая должна стать российским аналогом американской спутниковой системы Starlink.

Ранее в США признали эффективность российских средств РЭБ на Украине.

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