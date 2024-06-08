В России успешно испытан «наш ответ Starlink»

В РФ успешно завершена серия испытаний лазерной межспутниковой связи, которая должна стать российским аналогом американской спутниковой системе Starlink. Об этом сообщает Business Insider.

Компания-разработчик «Бюро 1440» сообщила, что в ходе испытаний два спутниковых аппрата передали 200 Гб информации со скоростью 10 гигабит в секунду, находясь на рсстоянии 30 км друг от друга. Подчеркивается, что это первый успешный опыт в сфере космической связи в РФ.

До этого ГЛОНАСС и «Техноджет» рассказали на ПМЭФ о своих аналогах Starlink.

Проект, над которым работают уже более десяти лет, включает в себя новый протокол спутниковой связи на низких орбитах, фазированные антенные решетки и ПО для обслуживания этих компонентов. Первый в мире спутник с данными технологиями был продемонстрирован еще в 2013 году на Международном авиакосмическом салоне и был там отмечен высокой наградой.

Ранее в США признали эффективность российских средств РЭБ на Украине.