Путин подписал закон об учете НКО, учрежденных Россией

Президент России Владимир Путин подписал закон об учете некоммерческих организаций (НКО), учредителем или участником которых является Россия. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Закон наделяет Минюст полномочиями по ведению учета НКО, учредителем которых является РФ, посредством ведения перечня таких организаций.

До этого Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предложило запретить создавать этнические некоммерческие организации — в случае уже существующих НКО предлагается следить за тем, чтобы число этнических россиян в них было больше, чем число иностранцев, в том числе натурализовавшихся.

Проблема, как пояснил глава ведомства, состоит в том, что НКА насчитывается около 1200, а всех некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в этнокультурной сфере, около 3-6 тыс.