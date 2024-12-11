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Правительство предлагает запретить диаспорам создавать НКО

ФАДН предлагает запретить создавать этнические некоммерческие организации

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предлагает запретить создавать этнические некоммерческие организации — в случае уже существующих НКО предлагается следить за тем, чтобы число этнических россиян в них было больше, чем число иностранцев, в том числе натурализовавшихся. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на главу ведомства Игоря Баринова.

«Сейчас все так называемые диаспоральные, земляческие организации могут быть зарегистрированы в любой организационно-правовой форме и для регуляторов со стороны государства находятся в «слепой зоне», — объяснил Баринов.

Глава ФАДН добавил, что из-за неоднозначности терминов существуют проблемы в определении и различии между диаспорами и национально-культурными автономиями. Проблема, как пояснил Баринов, состоит в том, что НКА насчитывается около 1200, а всех некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в этнокультурной сфере, около 3-6 тыс.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что мигранты выводят заработанные в России средства к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара.

Ранее в Госдуме сообщили, что отток мигрантов из России усилился из-за ослабления рубля.

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