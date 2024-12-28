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Вахтовик пытался заработать на инвестициях и лишился 4,5 млн рублей

В Башкирии лжеинвесторы выманили у мужчины 4,5 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Желавший заработать на инвестициях житель Башкирии взял несколько кредитов и перевел мошенникам личные накопления, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 54-летний житель Чишминского района. Вахтовик увидел в сети объявление о дополнительном заработке на инвестициях, мужчина перешел по ссылке, после чего с ним связалась девушка, представившаяся сотрудницей инвесткомпании. Она предложила помощь во вложениях в акции и утверждала, что мужчина сможет быстро заработать значительную сумму.

Потерпевшего убедили скачать на телефон специальное предложение и пополнить баланс на 10 тысяч рублей. Спустя некоторое время ему позвонил человек, представившийся главным куратором по инвестициям. Он общался с мужчиной исключительно по видеосвязи и просил демонстрировать все действия на платформе через общий экран.

«Мужчина перевел еще 40 тысяч рублей и заметил, что баланс на его счете стремительно растет. Уверенный в том, что инвестиции в акции приносят прибыль, он перестал замечать, как на него как на него стали оказывать психологическое давление», — сообщили в МВД.

Аферисты убедили россиянина оформить несколько крупных кредитов и перевести деньги на «брокерский» счет, когда он попытался вывести средства, аферисты потребовали заплатить «страховку», вахтовик обратился к родственникам и занял у них 1,5 млн рублей. Общий ущерб составил 4,5 млн рублей.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала неизвестному 28 млн рублей.

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