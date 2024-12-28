В России хотят увеличить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд России предлагает увеличить перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной службы во время весеннего и осеннего призывов в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Как заявили в ведомстве, в 2024 году нормативный документ содержит список из 238 профессий и 1439 организаций, где могут работать проходящие альтернативную службу граждане. Там считают, что в следующем году его необходимо расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий.

«По итогам общественного обсуждения перечень может быть доработан», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди таких профессий метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, медбратья и другие.

28 декабря в Минобороны России сообщили о завершении осеннего призыва на военную службу. В ведомстве заявили, что, согласно указу президента РФ № 822 от 30 сентября, на всей территории страны были призваны и направлены в ВС 133 тыс. человек. Военные комиссии работали с 1 октября, а 15 октября призывников начали отправлять в войска.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.