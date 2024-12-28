Названо число бюджетных мест в вузах РФ в 2025/2026 учебном году

В 2025/2026 учебном году вузы РФ выделят более 619 тысяч бюджетных мест

Более 619,1 тысяч бюджетных мест направлено российским вузам на следующий учебный год. Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ.

«Общий объем бюджетных мест на 2025/26 учебный год в российских вузах составит свыше 619,1 тыс. мест», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самый большой прирост бюджетных мест пришелся на медицинские специальности.

В декабре сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ изменило порядок поступления граждан в вузы, а также скорректировало правила целевого набора студентов.

Председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что введенные в России единые сроки приема в вузы улучшат положение абитуриентов, поступающих в первом потоке. Теперь им не придется ждать конца августа, чтобы узнать, прошли они конкурс или их места получили поступающие второй волны.

Ранее россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году.