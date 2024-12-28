ЦБ повысил курс доллара

Банк России определил официальный курс доллара на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля, что превышает предыдущий показатель на 1 рубль 15 копеек. Об этом сообщает ТАСС.

На 15 копеек увеличился и официальный курс евро, составивший 106,1028 рубля.

В то же время официальный курс юаня снизился на 2 копейки, составив 13,4272 рубля.

Сегодня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. По мнению Шохина, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности. Эксперт подчеркнул, что «ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс».

20 декабря Центральный банк удержал ключевую процентную ставку на уровне 21%. Это решение стало неожиданностью для многих экономистов и финансовых экспертов. Они отметили, что в результате ставки по депозитам и займам останутся на прежнем, достаточно высоком уровне.

Ранее ЦБ рассказал о порядке определения официальных курсов валют на праздники.