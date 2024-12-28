Следовали начали проверку после взрыва в котельной Самары

Следователи начали проверку после появления в СМИ данных об аварии в котельной в Самаре, при которой пострадали люди. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.

Согласно появившейся информации, на первом этаже дома с котельной в Самаре произошла авария, в результате которой обрушились стены квартир, смежных с техническим помещением. Кроме того, пострадали три человека.

В управлении СК по Самарской области заявили о проведении доследственной проверки, которая поможет установить обстоятельства случившегося.

Как удалось выяснить СМИ, взрыв произошел в котельной многоквартирного дома на улице Данилевского. При этом были повреждены четыре квартиры на первом этаже здания и две квартиры на втором. Медицинская помощь потребовалась двум взрослым и девочке. В прокуратуре заявили, что решают вопрос о размещении жильцов указанных квартир.

Ранее на видео попал взрыв на заправке в Узбекистане.