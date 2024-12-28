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Петербуржец попал в ДТП, сбежал из больницы и снова устроил аварию

В Петербурге водитель попал в ДТП, сбежал из больницы и спровоцировал аварию
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Телеграм-канал «Ньюсач/Двач»

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина попал в ДТП, сбежал из больницы и снова устроил аварию. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии увидели каршеринг марки Geely, который лежал перевернутым посреди улицы.

«Сотрудники Росгвардии вызвали на место МЧС, скорую помощь и ГАИ. Спасатели смогли деблокировать водителя, после чего ему была оказана медицинская помощь. Впоследствии 44-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, передали сотрудникам ГАИ», — говорится в публикации.

Впоследствии выяснилось, что незадолго до происшествия мужчина уже попал в аварию, но на другом автомобиля. Его госпитализировали, но автомобилист решил сбежать из больницы и воспользоваться каршерингом.

До этого во Владивостоке в районе кольца Инструментального завода два водителя устроили драку на проезжей части.

«Водители не поделили дорогу, после чего конфликт перешел в физическое противостояние. Бойцовские навыки двух участников напоминали местами кунг-фу или каратэ», — сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Ранее маршруточник с монтировкой напал на россиянина и попал на видео.

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