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Пенсии в феврале увеличат по фактической инфляции

Глава Минтруда Котяков: пенсии в феврале увеличат по фактической инфляции
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Максим Блинов/РИА Новости

В России в феврале дополнительно проиндексируют пенсии. Об этом в комментарии ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

Котяков отметил, что инфляция складывается на несколько более высоком уровне, чем ожидалось, в связи с чем в феврале и произойдет еще одна индексация пенсий.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, опубликованному в сентябре 2024 года в период подготовки федерального бюджета, прогноз по инфляции в РФ в текущем году скорректирован с ранее ожидаемых 5,1 до 7,3%. По прогнозу ЦБ РФ годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%.

Накануне в Госдуме рассказали, что некоторые россияне получат пенсию за январь уже в декабре. Речь о гражданах, у которых даты перечислений выплат приходятся на праздники, с 1 по 9 января.

Ранее Юрий Лоза предложил сравнить пенсии с гонорарами за корпоративы.

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