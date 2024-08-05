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В Москве задержали таксиста, который домогался пассажирок и снимал это на видео

Московского таксиста задержали за просьбу потрогать грудь пассажирки

В Москве задержали таксиста, который просил одну из пассажирок дать ему потрогать грудь. Об этом сообщает столичный СК.

Сейчас водителя такси проверяют по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. При выполнении заказа он стал снимать клиентку и делать неприличные замечания. Так, например, он спрашивал, почему она едет в эконом-классе, и просил дать ему потрогать грудь.
 
Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что задержанный Хаджимурад Абдахов регулярно домогался пассажирок, записывал происходящее в салоне на видео и выкладывал ролики в свой блог.

Сотрудники СК обратили внимание на контент Абдахова после ряда публикаций в группах с националистическим уклоном. В настоящее время с таксистом работают следователи.

Ранее пассажир самолета признался в домогательствах в отношении попутчицы, которая заснула во время полета.

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