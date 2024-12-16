Россиянина задержали в день рождения за интимное видео с несовершеннолетней

В Ленобласти юношу задержали в его день рождения из-за распространения интимного видео с несовершеннолетней. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 14 декабря в полицию обратились 16-летняя девушка и ее мать. Несовершеннолетняя сообщила, что получила снятое мужчиной на камеру телефона интимное видео со своим участием.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении интимных материалов с участием несовершеннолетней 15 декабря возле одного из домов на улице Ветеранов в Новом Девяткино. Им оказался безработный местный житель, которому в этот день исполнялось 20 лет.

Юношу доставили в отделение полиции и составили в его отношении административный протокол. Молодого человека поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянина, снимавшего порно с 11-летней падчерицей и ее подругой, отправили в колонию.