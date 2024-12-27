Российского депутата-каратиста задержали за домогательства в отношении ученицы

Mash: в Башкирии за домогательства к ученице задержали депутата-каратиста

В Башкирии депутата-каратиста задержали по подозрению в домогательствах в отношении ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Туймазы. Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-каратиста, который является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».

Мужчину подозревают в домогательствах в отношении ученицы. Данные о возрасте девочки, а также прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать. Позже она обо всем рассказала родителям. Полицейские установили подозреваемого, им оказался 48-летний местный житель. Мужчина свою вину отрицает.

Ранее суд дал 15 лет москвичу, который домогался девочек в столичном метро.