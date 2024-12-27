Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского депутата-каратиста задержали за домогательства в отношении ученицы

Mash: в Башкирии за домогательства к ученице задержали депутата-каратиста
close
Depositphotos

В Башкирии депутата-каратиста задержали по подозрению в домогательствах в отношении ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Туймазы. Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-каратиста, который является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».

Мужчину подозревают в домогательствах в отношении ученицы. Данные о возрасте девочки, а также прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать. Позже она обо всем рассказала родителям. Полицейские установили подозреваемого, им оказался 48-летний местный житель. Мужчина свою вину отрицает.

Ранее суд дал 15 лет москвичу, который домогался девочек в столичном метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами