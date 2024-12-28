Мать выгнала из дома девятилетнюю дочь, признавшуюся в домогательствах со стороны отчима

В Бразилии 27-летняя женщина выгнала из дома свою девятилетнюю дочь, когда та призналась ей, что 23-летний отчим ее домогался. Об этом сообщает Metropoles.

По информации издания, инцидент произошел 24 декабря в муниципалитете Калдас-Новас, расположенном в штате Гояс. Девятилетняя девочка призналась матери, что отчим ее домогался. По словам ребенка, он трогал ее, когда та принимала душ.

После этого женщина выгнала дочь из дома. Позже, когда о случившемся узнали в правоохранительных органах, стражи порядка пришли к дому семьи и обнаружили там троих детей, включая семимесячного младенца, без присмотра. Примерно через 20 минут вернулась их мать, которая заявила, что искала пропавшую дочь. Она отрицает, что выгнала малолетнюю из дома, и уверяет, что история выдумана.

Женщину арестовали, однако позже отпустили после слушания дела об опеке. Инцидент расследуется. Пострадавшая девочка находится в органах опеки и получает специализированную поддержку, а ее отчима найти на данный момент не удалось.

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