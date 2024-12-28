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Против 11 задержанных в Тунисе россиян до сих пор не выдвинули обвинения

Представитель посольства РФ посетил 11 задержанных в Тунисе россиян
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Depositphotos

Представитель посольства РФ посетил в тюрьме 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре, передает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Как заявили в посольстве, находящиеся в тюрьме Mornaguia граждане России не жалуются на условия содержания и находятся в нормальном моральном состоянии.

«Следственные действия продолжаются. Обвинения по-прежнему не выдвинуты, а, следовательно, нет и даты судебного заседания», — добавили в диппредставительстве.

13 декабря стало известно, что на территории Туниса по неизвестной причине задержали 11 граждан РФ. Они прибыли в африканское государство в середине ноября, рассказала девушка одного из путешественников Анастасия. На фоне произошедшего она вместе с родственниками своего парня Сергея и других туристов создала петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить граждан РФ.

17 декабря выяснилось, что россияне побывали на западной границе страны, в населенном пункте Хайдра в провинции Кассерин, а этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики

Ранее таможенники задержали вернувшихся из КНР в Приморье туристов.

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