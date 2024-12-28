В Минцифры заявили, что в России можно будет пользоваться IP-телефонией

Оказание услуг связи с использованием IP-телефонии не запрещается, они будут продолжать предоставляться. Об этом сообщили в Минцифры.
В министерстве уточнили, что для дальнейшего оказания услуг IP-телефонии будет нужна соответствующая лицензия.
«Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию», — отметили в министерстве.
В Минцифры также уточнили, что изменения не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах.
28 декабря правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством.
До этого специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что в период новогодних праздников многие теряют бдительность, чем пользуются мошенники, желающие заполучить доступ к персональным данным и банковским аккаунтам россиян.
Ранее в России заработал бот для помощи жертвам мошенников.