В Минцифры заявили, что в России можно будет пользоваться IP-телефонией

Минцифры РФ заявило, что в стране останутся услуги связи с IP-телефонией

Оказание услуг связи с использованием IP-телефонии не запрещается, они будут продолжать предоставляться. Об этом сообщили в Минцифры.

В министерстве уточнили, что для дальнейшего оказания услуг IP-телефонии будет нужна соответствующая лицензия.

«Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию», — отметили в министерстве.

В Минцифры также уточнили, что изменения не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах.

28 декабря правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством.

До этого специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что в период новогодних праздников многие теряют бдительность, чем пользуются мошенники, желающие заполучить доступ к персональным данным и банковским аккаунтам россиян.

Ранее в России заработал бот для помощи жертвам мошенников.