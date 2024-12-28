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В Минцифры заявили, что в России можно будет пользоваться IP-телефонией

Минцифры РФ заявило, что в стране останутся услуги связи с IP-телефонией
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iona didishvili/Shutterstock/FOTODOM

Оказание услуг связи с использованием IP-телефонии не запрещается, они будут продолжать предоставляться. Об этом сообщили в Минцифры.

В министерстве уточнили, что для дальнейшего оказания услуг IP-телефонии будет нужна соответствующая лицензия.

«Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию», — отметили в министерстве.

В Минцифры также уточнили, что изменения не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах.

28 декабря правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством.

До этого специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что в период новогодних праздников многие теряют бдительность, чем пользуются мошенники, желающие заполучить доступ к персональным данным и банковским аккаунтам россиян.

Ранее в России заработал бот для помощи жертвам мошенников.

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