Пенсионер поскользнулся на гололеде в Петербурге и попал в нейрореанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионер поскользнулся на льду и попал в реанимацию

В Петербурге 74-летний пенсионер попал в нейрореанимацию, поскользнувшись на льду. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 20 декабря на Приморском шоссе. Пожилой мужчина из Выборга поскользнулся на гололеде и неудачно упал, ударившись головой.

В результате пенсионера госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с образованием двухсторонней гематомы. Его состояние оценили как тяжелое и поместили мужчину в отделение нейрореанимации. Сейчас медики борются за его жизнь.

До этого в Новосибирске десятилетний ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса при посадке. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее поскользнувшаяся на льду у поликлиники пенсионерка отсудила у медучреждения компенсацию.