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Россиянам рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму

В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как получить компенсацию за полученную зимой травму.

Там заявили, что если, например, житель многоквартирного дома поскользнулся возле подъезда, то претензию необходимо направлять в управляющую или иную обслуживающую организацию. Если же территория выходит за пределы придомовой, то чаще всего ответственность за нее несут или находящиеся вблизи организации, в собственности которых находятся здания, около которых произошел инцидент, или местная администрация.

В организации сказали, что в любом случае при получении травмы изначально нужно зафиксировать место и время случившегося.

«Так, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь — выписка из карты вызова впоследствии может помочь подтвердить факт получения травмы и место ее получения. Однако бригада скорой помощи может не забрать пострадавшего в больницу — тогда стоит самостоятельно обратиться в травмпункт — взять справку, в которой зафиксированы полученные травмы», — пояснили в пресс-службе.

Там посоветовали запечатлеть на фото или видео само место происшествия, а также найти возможных свидетелей и взять у них контактные данные. Кроме того, могут помочь записи с камер видеонаблюдения.

Как отметили в Роскачестве, при осуществлении дальнейшего лечения следует получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и иные документы. После получения необходимых документов необходимо обратиться с претензией к ответственной за содержание соответствующей территории организации, которая отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма. Если урегулировать ситуацию таким способом не получится, нужно обратиться в суд.

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