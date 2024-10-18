Житель Чечни расправился с 22-летней русской невесткой за непослушание

Житель Чечни убил свою русскую невестку за непослушание, пишет mk.ru.

Христина познакомилась с Ахмедом, когда ей было 17. Мать девушки Анастасия вспоминает, что дочь очень «старалась походить на чеченку» и покрасила волосы и брови в иссиня-черный цвет, чтобы «никак не отличаться». Она быстро забеременела, но молодой чеченец не захотел жениться, на свадьбе настоял его отец, 46-летний Руслан У. Анастасия говорит, что он заставил сына зарегистрировать отношения, «если бы не Руслан, свадьбы не было бы», уверена она.

После женитьбы Ахмед стал поднимать на юную жену руку, а его родные не обращали на это внимания. Чтобы наконец избавиться от ощущения чужеродности, Христина стала мусульманкой и покрылась. Брак продолжался около двух лет, но Ахмед почти все время проводил в Москве, работая на своего отца. В 2022 году 20-летняя Христина вернулась к матери в подмосковную Лобню и подала заявление на развод. Но когда свекр заявил, что Ахмеда заберут в армию, если они расторгнут брак, передумала и забрала его.

Однажды Ахмед без спросу увез дочь в село Бачи-Юрт, что в двух часах от Грозного, к своим родным. Жить Христине там было сложно, но ради ребенка она терпела лишения. Девушка работала, но денег не хватало, и Руслан снял невестке квартиру, при этом заставляя ее отчитываться перед ним и регулярно присылать селфи.

«Чем дальше, тем больше он относился к ней не как к снохе, а как к женщине, на которую имеет право. Христина долго молчала. Не хотела жаловаться. Вы знаете, как-то все разом всплыло уже в этом году, когда она начала понемногу признаваться, что он угрожает ей расправой за неповиновение. <...> Перед последним отъездом она мне рассказала, что он ее преследует везде», — вспоминает Анастасия.

24 сентября Христина пропала, уже через четыре дня ее свекра задержали. Узнав об «исчезновении» снохи, он даже помогал ее искать. Однако на допросе Руслан признался, что задушил девушку, сжег ее останки дотла и развеял пепел за рекой. Сделал он это, по его собственным словам, так как Христина не слушала его и якобы плохо себя вела.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО по обвинению в убийстве без отягчающих обстоятельств. При этом мать убитой уверена, что свекр изнасиловал ее дочь и теперь рассказывает неправду, чтобы уйти от еще большей ответственности, ответственности чеченца перед своим народом.

Ранее сообщалось, что чеченку Седу Сулейманову, похищенную в Петербурге, могли убить родственники.