Стали известны самые пивные регионы России

Свердловская, Тюменская и Костромская области вошли в топ-10 по потреблению пива за ноябрь 2024 года. Это следует из данных системы маркировки «Честный знак», сообщает Ura.ru.

Больше всего пива покупали в Мурманской области — 7627,2 л на 1000 человек. Это чуть более 15 полулитровых кружек пива в месяц на человека. Второе место занимает Республика Коми — 7329,6 л. На третьем месте расположилась Кировская область — 6712,6 л.

Далее рейтинг выглядит следующим образом: Свердловская область — 6698,2 л, Ямало-Ненецкий автономный округ — 6693,5 л, Камчатский край — 6561,8 л, Тюменская область — 6438,7 л, Республика Карелия — 6173,5 л, Курганская область — 6113,2 л, Костромская область — 6048,3 л.

В то же время меньше всего пива в РФ покупают в Чеченской Республике (33,6 л на 1000 человек) и Ингушетии (78,4 л на 1000 человек).

До этого стало известно, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%. Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

Производители объясняют увеличение цен ростом стоимости акцизов, повышенной инфляцией и подорожанием сырья.

Ранее опрошенные россияне назвали оптимальную для себя стоимость вина.