Опрошенные россияне назвали оптимальную для себя стоимость вина

РИА Новости: каждый третий россиянин готов тратить на вино не более 1000 рублей

Каждый третий опрошенный россиянин (32%) готов потратить на бутылку вина от 500 до 1000 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса компании Fort.

В то же время каждый пятый россиянин (21%) признался, что покупает вино не дороже 500 рублей. А 14% респондентов предпочитают виноградный алкоголь за 1000–2000 рублей.

Почти каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что смотрит не на стоимость алкогольного напитка, а на его качество, даже если цена в итоге оказывается выше ожидаемого. Чаще всего россияне обращают внимание на страну-производителя и сорт винограда. В то же время для 12% опрошенных заявили, что все же скидки и акции являются решающим фактором при выборе напитка. На выбор 6% участников опроса влияет красивое оформление этикетки.

До этого стало известно, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%. Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

Производители объясняют увеличение цен ростом стоимости акцизов, повышенной инфляцией и подорожанием сырья.

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