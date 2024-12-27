Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрошенные россияне назвали оптимальную для себя стоимость вина

РИА Новости: каждый третий россиянин готов тратить на вино не более 1000 рублей
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Каждый третий опрошенный россиянин (32%) готов потратить на бутылку вина от 500 до 1000 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса компании Fort.

В то же время каждый пятый россиянин (21%) признался, что покупает вино не дороже 500 рублей. А 14% респондентов предпочитают виноградный алкоголь за 1000–2000 рублей.

Почти каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что смотрит не на стоимость алкогольного напитка, а на его качество, даже если цена в итоге оказывается выше ожидаемого. Чаще всего россияне обращают внимание на страну-производителя и сорт винограда. В то же время для 12% опрошенных заявили, что все же скидки и акции являются решающим фактором при выборе напитка. На выбор 6% участников опроса влияет красивое оформление этикетки.

До этого стало известно, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%. Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

Производители объясняют увеличение цен ростом стоимости акцизов, повышенной инфляцией и подорожанием сырья.

Ранее бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем столе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами