На Украине начали массово вывозить несовершеннолетних из страны

На западе Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет в другие страны из-за опасений снижения в стране возраста мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на доцента Киевской школы экономики Ольгу Купец.

В начале октября Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних украинцев самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военных комиссариатах или в электронном кабинете.

По словам Купца, на западе Украины очевидцы видели автобусы, наполненные парнями 16-17 лет. Они отправлялись в Словакию, совершенно одни, без родителей.

Чиновник уточнил, что вывоз несовершеннолетних юношей организован как туры. Они покидают Украину не ради обучения, но чтобы спастись от мобилизации. Тем не менее, за границей, в частности в Словакии, у них нет проблем с поступлением в учебные заведения.

В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине, и многие это поддерживают. Речь идет о молодых людях 18-25 лет, которые сейчас не участвуют в боевых действиях.

Ранее на Украине объяснили жесткое обращение сотрудников военкоматов с гражданами.