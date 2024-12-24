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Россиянам рассказали о действии российской вакцины от рака

Специалист Гинцбург: российская онковакцина будет уничтожать опухоль и метастазы
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Depositphotos

Онкологическая вакцина, которую разработали в России, сможет настроить иммунную систему пациента на то, чтобы она сама уничтожала злокачественную опухоль и метастазы. Об этом в интервью RT рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что препарат является лечебным, его создали на основе технологии мРНК. По его словам, вакцина будет присоединяться к клеткам опухоли и выделять активные ферменты в виде пузырьков. Они, в свою очередь, будут делать отверстия в мембране опухолевой клетки, проникать в них и уничтожать все чужеродные белки.

«Уничтожается не только основное тело опухоли, уничтожаются метастазирующие клетки», — подчеркнул Гинцбург.

17 декабря главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что в РФ начался отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онкологической вакцины «ЭнтероМикс». Он пояснил, что для участия в испытаниях отбираются пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии. Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет.

Ранее академик объяснил, почему лекарство от рака назвали «вакциной».

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