Россиянам рассказали о действии российской вакцины от рака

Онкологическая вакцина, которую разработали в России, сможет настроить иммунную систему пациента на то, чтобы она сама уничтожала злокачественную опухоль и метастазы. Об этом в интервью RT рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что препарат является лечебным, его создали на основе технологии мРНК. По его словам, вакцина будет присоединяться к клеткам опухоли и выделять активные ферменты в виде пузырьков. Они, в свою очередь, будут делать отверстия в мембране опухолевой клетки, проникать в них и уничтожать все чужеродные белки.

«Уничтожается не только основное тело опухоли, уничтожаются метастазирующие клетки», — подчеркнул Гинцбург.

17 декабря главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что в РФ начался отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онкологической вакцины «ЭнтероМикс». Он пояснил, что для участия в испытаниях отбираются пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии. Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет.

Ранее академик объяснил, почему лекарство от рака назвали «вакциной».